Salió a comprar medicamentos y nunca regresó: hallaron sin vida a un hombre de 77 años

Luis Oscar Jacquemin, de 77 años, era intensamente buscado por la Policía del Chaco y lo hallaron sin vida en la mañana de este viernes. El hombre había sido visto por última vez el pasado 19 de febrero de 2026 en la localidad de Villa Berthet.

Agentes encontraron el cuerpo sin vida de Jacquemin tras rastrillajes en la zona rural, a unos tres kilómetros del casco urbano de la mencionada localidad, por la Ruta Provincial N° 4, más precisamente en el Lote 19. Allí, en un sector boscoso, a unos 40 metros del camino principal, estaba el auto marca Toyota Etios, color rojo, perteneciente al hombre. El personal policial procedió a inspeccionar el interior del vehículo y encontró en el asiento trasero a Jacquemin semidesnudo, sin signos vitales.

Del caso tomó conocimiento la fiscal de turno, quien ordenó preservar el lugar y aguardar la llegada del gabinete científico del Poder Judicial para la realización de las pericias correspondientes, que permitirán determinar las causas del fallecimiento.

Cabe mencionar que la desaparición había sido denunciada cerca de las 21.30 del jueves por su hija en la comisaría local.El hombre había salido de su domicilio en su rodado con la intención de comprar medicamentos y no regresó, por lo que se activó el protocolo de búsqueda dispuesto por la Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Villa Ángela.