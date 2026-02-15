Sáenz Peña volvió a vivir sus corsos tras casi 10 años de ausencia

Después de casi una década sin celebrarse, los corsos regresaron a Sáenz Peña. El sábado desde las 21.30, en el predio de la ex Ferichaco, en el barrio Monseñor de Carlo, ocho comparsas desfilaron ante un gran marco de público que volvió a vivir una de las fiestas más esperadas de la ciudad.

Familias enteras se acercaron al lugar para acompañar el esperado retorno del carnaval, que contó con el apoyo de la Municipalidad y el trabajo a pulmón de decenas de vecinos que sostienen la tradición. El espacio destinado al desfile estuvo delimitado para que el público pudiera seguir de cerca el paso de cada agrupación.

Participaron Estrella del Sur, Imperio, Yasí Berá, Yapeyú, Yasí Porá, Ara Pipí, la Comparsa de Adultos Mayores, la Comparsa Histórica de la Secretaría de Cultura y la comparsa Alegría, integrada también por adultos mayores, en una muestra de que el carnaval es una celebración para todas las edades.

La apertura estuvo a cargo de la Comparsa Histórica de Casa de Cultura, que presentó el espectáculo «Carnaval Histórico» con más de 60 integrantes, recreando el espíritu de los carnavales de las décadas del 30 al 60. El público revivió la memoria de agrupaciones emblemáticas como Ara Pipí, Bahía y Maracaibo.

Uno de los momentos más celebrados fue el paso de la comparsa humorística Ara Pipí, con más de 40 años de trayectoria, que volvió con sus tradicionales sombreros y su estilo característico, despertando aplausos y nostalgia.

El cierre estuvo a cargo del grupo musical Kpado2, de Resistencia, que aportó ritmo y animación a una jornada marcada por el reencuentro y la recuperación de una expresión cultural arraigada en la identidad local.

Los festejos continuarán el 21 de febrero, con otra noche de carnaval en la ciudad termal.

