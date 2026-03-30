Sáenz Peña: un motociclista resultó lesionado tras chocar con un móvil policial en Ruta 16

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes en Presidencia Roque Sáenz Peña, dejando como saldo una persona lesionada.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:30 en inmediaciones de Ruta Nacional 16 y calle 4, en el barrio Belgrano, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta perteneciente a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial Interior.

Tras el impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones, por lo que se dio intervención a los servicios de emergencia.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda, iniciándose las actuaciones correspondientes bajo la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4.

Se aguarda ampliación de información sobre el estado de salud del lesionado y las circunstancias del siniestro.