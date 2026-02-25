Sáenz Peña: últimos días para acceder al descuento por el pago anticipado de impuestos

El Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña recordó que hasta el 28 de febrero estará disponible el Pago Anticipado de Impuestos 2026, que permite acceder a un 30% de descuento para quienes regularicen de manera adelantada sus obligaciones.

La medida, impulsada por la Secretaría de Economía, alcanza a:

Tasas por servicios

Impuesto inmobiliario

Contribución de mejoras

Derechos de radicación de vehículos

Derecho de cementerio

El beneficio está destinado a contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2025.

Quienes deseen adherirse pueden acercarse a:

Economía Municipal: Calle 16 y 3 (Centro) – Lunes a viernes, de 7 a 12 y de 15 a 19.

Centro de Gestión de Pago: Calle 5 entre 10 y 12 (Ensanche Sur) – Lunes a viernes, de 7 a 12.

Centro de Gestión de Pago: Avenida 33 entre 36 y 38 (Puerta del Sol) – Lunes a viernes, de 7 a 12.

Consulta y pago online

Además, los contribuyentes pueden consultar el estado de sus tributos a través del sistema de autogestión online del Municipio, https://apps.saenzpeña.gob.ar/Autogestion/Account/Login?ReturnUrl=%2FAutogestion%2Fdefault.aspx donde es posible crear un usuario, verificar deudas y abonar mediante Mercado Pago con tarjeta de crédito o débito.

Desde el área económica destacaron que el pago anticipado permite obtener un ahorro significativo y facilita la planificación financiera tanto para los vecinos como para la administración municipal.

fuente:datachaco