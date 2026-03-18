Saenz Peña: Sin incidentes, desalojaron a una familia de una vivienda

Todos fueron debidamente notificados y abandonaron el inmueble sin oponer resistencia, por lo que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales.

Este miércoles por la mañana, efectivos policiales llevaron adelante un operativo de desalojo en una vivienda del barrio San Martín de Sáenz Peña, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Civil y Comercial N° 2.

El procedimiento se concretó cerca de las 11, en un domicilio ubicado sobre calle Baltazar Lesa, donde se constató la presencia de cinco adultos y tres menores de edad.

Todos fueron debidamente notificados y abandonaron el inmueble sin oponer resistencia, por lo que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales.

El operativo contó con la participación de distintas áreas, incluyendo personal judicial, organismos de niñez, personal de salud y representantes de una empresa de servicios.

Durante la intervención, además, se procedió al secuestro de un machete y un arma de fuego de fabricación casera, por lo que uno de los moradores fue notificado por infracción a la normativa vigente.

El procedimiento finalizó con total normalidad, cumpliendo con las disposiciones judiciales establecidas.

fuente:datachaco