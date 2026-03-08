Sáenz Peña: secuestraron 40 motos y detuvieron a 9 personas en operativo contra “wileros”

Un importante operativo de seguridad se desplegó durante la madrugada del domingo en Presidencia Roque Sáenz Peña con el objetivo de frenar las caravanas de motociclistas conocidas como “wileros”, que suelen concentrarse en el centro de la ciudad.

El procedimiento se realizó en el marco de la Orden de Operaciones N° 220-DOI/2026, bajo la supervisión de la Dirección General de Seguridad Interior y con participación conjunta de la Policía del Chaco y el municipio. El despliegue se extendió hasta las 08:00 y tuvo como principal punto de intervención la zona de calle 12.

Durante el operativo se implementaron patrullajes encubiertos con personal policial de civil, lo que permitió detectar los lugares de reunión de los motociclistas y coordinar el accionar de las fuerzas uniformadas para evitar fugas.

Como resultado, se secuestraron 40 motocicletas por distintas infracciones a la normativa vigente, además de otra unidad incautada por la División de Seguridad Vial. También fueron detenidos nueve hombres mayores de edad, quienes habrían intentado resistirse al procedimiento y provocar desórdenes en la vía pública.

Las motos quedaron a disposición de la Dirección de Tránsito y Nocturnidad municipal. Desde las autoridades indicaron que estos operativos continuarán durante los próximos fines de semana con el objetivo de reforzar la seguridad vial y el orden urbano en la ciudad.