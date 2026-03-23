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Saenz Peña: pronóstico del tiempo para este lunes 23 marzo de 2026

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El pronóstico del tiempo para Saenz Peña este lunes 23 de marzo indica que la temperatura máxima será de 24°C y la mínima de 18°C.

A su vez, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se estiman vientos de 8 km/h, y la humedad promedio será del 94%.

El reporte del SMN informa que en las primeras horas de este lunes 23 de marzo se anticipa una precipitación moderada de 8 mm, la humedad será del 94% y se esperan vientos leves de 8 km/h del norte.

En tanto, para la media mañana se prevén precipitaciones de intensidad media de 5 mm, la humedad será del 93% y habrá vientos leves de 15 km/h del oeste.

Según el pronóstico del organismo en Saenz Peña, para esta tarde se pronostican lloviznas de 1 mm y se esperan vientos moderados de 23 km/h del sur.

En tanto, para esta noche, no se anuncian lluvias y habrá vientos moderados de 22 km/h del sur.

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