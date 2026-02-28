Sáenz Peña: pareja fue demorada tras intentar llevarse mercadería sin pagar de un supermercado

En la noche del jueves, alrededor de las 22:10, personal de la Comisaría Segunda intervino en un intento de ilícito ocurrido en el hipermercado ubicado en la intersección de Calle 28 y avenida 01 del Barrio Primero de Mayo.

El procedimiento se dio en el marco de las tareas preventivas del operativo «Lince». Al arribar al lugar, los efectivos con la colaboración de la División Violencia Familiar y de Género se entrevistaron con el jefe de seguridad del establecimiento.

Según el reporte, una mujer de 70 años y un hombre de 42 años intentaron trasponer la línea de cajas sin abonar varios productos que llevaban ocultos entre sus prendas de vestir.

Tras la requisa, las autoridades procedieron al secuestro de los siguientes elementos:

Un queso crema de 400 gramos.

Un paquete de salame en fetas.

Dos paquetes de dulce de membrillo de 500 gramos.

Un corte cárnico (tortuguita) envasado al vacío.

Tras la denuncia formal radicada por el responsable del comercio, la mercadería fue restituida al local bajo acta correspondiente.

Por su parte, ambos ciudadanos fueron conducidos a la unidad policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, a cargo del doctor Gustavo Valero, bajo la causa caratulada preventivamente como “Supuesta Tentativa de Hurto”.

fuente:primeralinea