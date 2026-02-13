SAENZ PEÑA: LA POLICÍA SORPRENDIÓ A UN NIÑO EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Hoy cerca del mediodía el personal policial de la Division COM visitó un domicilio del barrio Matadero para compartir un momento especial con un pequeño vecino de la ciudad.

A solicitud de su padre, alrededor de las 13 los efectivos acudieron a una vivienda ubicada en calle 39 entre 40 y 42, donde un niño celebraba sus 6 años. En el lugar fueron recibidos por sus progenitores, quienes acompañaban al menor durante el festejo.

Durante la visita, los uniformados dialogaron con la familia y realizaron la entrega de un presente al homenajeado, quien disfrutó de la sorpresa junto a sus seres queridos.

La actividad se llevó adelante en un clima de alegría y cercanía con la comunidad, fortaleciendo los vínculos entre la institución policial y los vecinos.