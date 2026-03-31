Sáenz Peña: invitan a la vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

El intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña invita a la comunidad a participar de la Vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se llevará a cabo el miércoles 1 de abril a las 20:30 en la Plaza Juan B. Justo, ubicada en calle 12 entre 5 y 7 del Ensanche Sur.

Desde el municipio destacaron que este encuentro tiene como objetivo mantener viva la memoria colectiva, honrar a quienes defendieron la soberanía nacional y recordar a los héroes que dieron su vida por la Patria.

Asimismo, se busca acompañar a sus familias con el reconocimiento permanente de toda la comunidad, en una jornada cargada de respeto y reflexión.

La invitación está abierta a todos los vecinos que deseen ser parte de este acto conmemorativo.