Sáenz Peña: investigan una muerte dudosa en barrio Nala

Un joven de 24 años, identificado con las iniciales N.B.P., fue hallado sin vida este jueves alrededor de las 19:00 horas en un domicilio ubicado en calle 25 entre 28 y 30, en el barrio Nala de la ciudad.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Tercera, bajo la supervisión de la Zona VII Interior, en el marco de una causa caratulada como “Sup. Muerte Dudosa”, con intervención de la Fiscalía N° 3, a cargo del Dr. M.F.S.

El médico policial examinó el cuerpo e informó que no pudo determinar en el lugar la causa del deceso, por lo que el magistrado actuante dispuso el traslado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia. Asimismo, ordenó la recepción de declaraciones testimoniales a los progenitores del fallecido.

El traslado fue realizado por personal de la División Bomberos mediante el móvil tanatológico correspondiente.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho.