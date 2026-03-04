Sáenz Peña: investigan la muerte de un niño de 2 años en barrio San Cayetano

Un trágico hecho conmociona a la ciudad de Sáenz Peña luego del fallecimiento de un menor de 2 años, identificado con las iniciales J.D.A., ocurrido este martes en el barrio San Cayetano.

Según el parte policial de la Comisaría Quinta, bajo la supervisión de la Zona IX, alrededor de las 14:30 horas se recibió un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una persona descompensada en Quinta 153.

Al arribar al lugar, efectivos constataron por testimonios de vecinos que el niño habría sido hallado en una cuneta con agua ubicada frente al domicilio, siendo trasladado de urgencia en un vehículo particular al Centro de Salud del barrio Néstor Kirchner.

En el centro asistencial, el menor ingresó sin signos vitales, acompañado por su madre, identificada con las iniciales Y.T. (32).

Posteriormente intervino el médico policial, quien tras examinar el cuerpo diagnosticó muerte por asfixia. La causa fue recaratulada como “Sup. Muerte Dudosa”, con intervención de la Fiscalía N° 1, a cargo del Dr. C.C., quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial mediante móvil tanatológico de la División Bomberos y la recepción de declaraciones testimoniales a los progenitores.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.