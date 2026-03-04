Sáenz Peña: intensifican controles por presencia de «wileros» de otras localidades

El jefe del Departamento 911, comisario Ramón Zarza, se refirió a la presencia de motociclistas conocidos como «wileros» provenientes de otras localidades que participaron de concentraciones en Presidencia Roque Sáenz Peña, y sostuvo que se trató de un grupo «aparentemente organizado».

Zarza explicó que durante el fin de semana se realizaron operativos de rutina, incluso con participación del Municipio, y recordó el despliegue de gran magnitud llevado adelante el sábado en la zona del mural en el marco del aniversario de la ciudad. No obstante, reconoció que la cantidad de secuestros no fue de gran magnitud como en otras oportunidades.

Ante la consulta sobre cómo ingresaron motociclistas desde localidades como Quitilipi y Machagai sin ser detectados en los controles de ruta, el jefe policial indicó que estas personas «toman caminos alternativos» para evitar los puestos ubicados sobre las rutas nacionales 16 y 95. «Sus rodados cuentan con diferentes falencias y buscan no pasar por los controles», precisó.

El comisario consideró que el grupo habría tenido conocimiento de que la mayor afluencia policial estaría afectada al operativo del mural, lo que habría facilitado la concentración en otros puntos de la ciudad.Desde Padres en Ruta manifestron su preocupacion por la presencia de motociclstas que realizan maniobras peligrosas en la ciudad afectado la seguridad de terceros.

Finalmente, confirmó que se secuestraron motocicletas y que las actuaciones se iniciaron de oficio. Además, aseguró que los controles continuarán en los próximos días con el objetivo de prevenir nuevas maniobras ilegales y reforzar la seguridad vial.

