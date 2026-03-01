Sáenz Peña inició el festejo de su 114° aniversario con el izamiento de banderas y una misa

Los actos oficiales fueron en la plaza San Martín y en el acceso por rutas 16 y 95. El intendente Bruno Cipolini encabezó la jornada.

Presidencia Roque Sáenz Peña comenzó este domingo las celebraciones por su 114° aniversario con el tradicional izamiento de banderas en la Plaza San Martín y en la rotonda de las rutas nacionales 16 y 95, uno de los principales accesos a la ciudad.

La primera parte de la jornada culminó con una misa de acción de gracias en la catedral San Roque.

Las actividades fueron encabezadas por el intendente Bruno Cipolini, acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante, Nora Gauna; autoridades de las fuerzas de seguridad; concejales; funcionarios municipales; representantes educativos e institucionales, y vecinos.

En la Plaza San Martín se izó la Bandera Nacional Argentina junto a las banderas de las colectividades, en un gesto que puso en valor el perfil multicultural de la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje de la vecina Delia Magdalena Romero de Differding, nacida en Sáenz Peña, quien destacó que sus nietos hoy crecen en la misma tierra donde ella formó su familia y desarrolló su proyecto de vida.

El ballet de la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana aportó un número artístico que reforzó la identidad saenzpeñense y acompañó el clima festivo de la mañana.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la rotonda de las rutas 16 y 95, donde se realizó el izamiento de la bandera de la ciudad.

MISA Y CONTINUIDAD DE LOS FESTEJOS

La jornada matutina concluyó con la misa de acción de gracias en la catedral San Roque, oficiada por el padre Sergio Nossa.

Los festejos oficiales continuarán por la tarde con el acto central en calle 12 esquina 7, en el centro, y finalizarán con el tradicional desfile de las fuerzas, uno de los momentos más esperados del aniversario.

Fuente:datachaco