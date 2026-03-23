Sáenz Peña: Gran presentación de la primera Camerata

Con una destacada actuación de 15 jóvenes músicos, quedó formalmente presentada la primera Camerata de Sáenz Peña, integrada por integrantes de la Orquesta Vientos de Cambio de entre 10 y 15 años.

El concierto, con un repertorio de música clásica cuidadosamente seleccionado, sorprendió al público por la calidad interpretativa y la solidez del ensamble, evidenciando el intenso trabajo formativo detrás de cada ejecución. La precisión, el compromiso y la sensibilidad musical de los adolescentes fueron los rasgos más valorados de una presentación que superó las expectativas.

La presentación estuvo dividida en dos partes, la primera con la actuación de la Orquesta Vientos de Cambio dirigida por el profesor Gonzalo Cejas, luego hubo presentaciones individuales de los alumnos para luego dar paso a la Camerata.

El director de la Camerata y de la Orquesta Vientos de Cambio, Ricardo Velázquez, destacó no solo el talento de los jóvenes, sino también el esfuerzo sostenido que demandó la preparación. «Queríamos ofrecer a los chicos un escalón más de superación y aprendizaje, y afortunadamente pudimos dar ese salto de calidad», expresó.

La presentación tuvo lugar este domingo en el Club Social de Sáenz Peña, en una velada que también incluyó la participación de la Orquesta Vientos de Cambio, con varios de sus integrantes desempeñándose como solistas.

El público acompañó cada interpretación con entusiasmo y, al cierre del concierto, brindó un prolongado aplauso de pie en reconocimiento al trabajo de los jóvenes músicos y al equipo de docentes que hizo posible el espectáculo.

fuente:diariochaco