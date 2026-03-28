SÁENZ PEÑA: FUERTE CHOQUE ENTRE MOTOS: DOS HERIDOS, UNO DE ELLOS MENOR

Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del sábado dejó como saldo dos personas hospitalizadas, una de ellas un menor de edad, en la ciudad de Sáenz Peña.

El siniestro tuvo lugar sobre la colectora de la Ruta Nacional N° 95, a la altura del barrio Antonio Zafra. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Quinta constataron que los protagonistas fueron dos motocicletas.

Por un lado, una moto 110 cc marca Mondial, de color negra, era conducida por un joven de 16 años domiciliado en el barrio San Cayetano. El menor fue trasladado al hospital local, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado y fractura de muñeca izquierda.

En tanto, el otro vehículo involucrado era una motocicleta Mondial HD 160 cc, de color azul, guiada por un hombre identificado con las iniciales O.M., de 52 años, domiciliado en la zona rural de Bajo Hondo Chico. El mismo sufrió lesiones de mayor gravedad, con diagnóstico de fractura cerrada de fémur derecho, fractura de quinto metatarsiano y múltiples traumatismos, por lo que permanece internado.

Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia al nosocomio local. En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, mientras que agentes de Tránsito y Seguridad Vial colaboraron con la regulación del tráfico.

Las causas del accidente son materia de investigación.