Sáenz Peña: el Torneo Aniversario de Newcom reunió a equipos de toda la región

En el marco del 114° aniversario de Presidencia Roque Sáenz Peña, se llevó a cabo el Torneo Aniversario de Newcom Mixto, que reunió a equipos de distintas localidades de la región. La actividad tuvo lugar durante el fin de semana en el Club Sokol, con una destacada participación de delegaciones y público. El evento formó parte de la agenda deportiva impulsada por el municipio en el marco de los festejos.

La competencia se desarrolló en dos jornadas diferenciadas. El sábado fue el turno de la categoría +60, mientras que el domingo compitieron los equipos de la categoría +50, en ambos casos con inicio de actividades a partir de las 8:00. Las jornadas se llevaron adelante en un clima de camaradería, integración y espíritu deportivo, valores que caracterizan a esta disciplina.

En total participaron ocho equipos por categoría, lo que permitió sostener un ritmo intenso de partidos durante los dos días. El torneo evidenció el crecimiento sostenido del newcom en la región, consolidándose como una propuesta deportiva inclusiva destinada principalmente a adultos mayores. Además, favoreció el encuentro entre jugadores de distintas localidades.

En la categoría +60, el primer puesto quedó en manos del equipo de Charata, seguido por Atlas en el segundo lugar y Termas en el tercero. La premiación contó con la presencia del gobernador, quien entregó los reconocimientos en el marco del evento. La competencia se destacó por el nivel de juego y la paridad entre los equipos participantes.

Por su parte, en la categoría +50, el equipo Adultos en Acción de Juan José Castelli se quedó con el primer puesto. El segundo lugar fue para Pioneros de la Termal, mientras que el tercer puesto fue compartido por Atlas y Termas, ambos representantes locales. Los resultados reflejaron la diversidad de participantes y el buen nivel competitivo del certamen.

La actividad se integró a las propuestas organizadas por el aniversario de la ciudad, con el objetivo de promover el deporte y generar espacios de encuentro. En ese sentido, el torneo de newcom volvió a posicionarse como una iniciativa que combina actividad física, inclusión y participación comunitaria.