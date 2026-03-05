Saenz Peña: El hombre que amenazó de muerte a su ex y la hizo chocar se abstuvo a declarar

El fiscal César Collado confirmó que continúa detenido el conductor de una camioneta involucrado en el incidente vial ocurrido el domingo por la noche en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde una motocicleta en la que circulaba su expareja terminó chocando contra otro vehículo tras una maniobra de cierre.

Según explicó el funcionario judicial, el hecho fue reportado inicialmente por Comisaría Primera y Comisaría de la Mujer, luego de que las víctimas fueran asistidas en el hospital «4 de Junio».

El episodio ocurrió sobre calle San Martín, entre 23 y 25, y pudo ser analizado a partir de las cámaras de seguridad municipales instaladas en la zona.

«Gracias a Dios tenemos muchas cámaras municipales que ayudan a esclarecer la situación. Con el equipo fiscal analizamos las imágenes, ampliamos el video y realizamos un estudio cuadro por cuadro», señaló Collado.

De acuerdo con ese análisis, el fiscal indicó que la camioneta no impactó directamente contra la motocicleta, sino que realizó una maniobra que provocó que el conductor del rodado menor perdiera el control y colisionara contra otro vehículo.

«Las imágenes muestran que la camioneta no embiste a la moto, sino que la cierra y eso provoca que el motociclista choque contra un automóvil. Hay una clara intención en la maniobra, pero no existe contacto directo entre los vehículos», explicó.

El conductor de la camioneta se presentó voluntariamente el martes en Comisaría Primera junto a su abogado defensor, donde pesaba sobre él una orden de aprehensión vigente.

La imputación

Actualmente enfrenta una causa por amenazas calificadas en contexto de violencia de género, debido a su relación previa con una de las víctimas, además de una investigación paralela por lesiones graves culposas y lesiones leves culposas.

El motociclista sufrió fracturas, mientras que la mujer que lo acompañaba presentó lesiones leves, precisó el fiscal.Respecto de la situación judicial del acusado, Collado confirmó que permanece detenido a disposición de la Fiscalía. Tras la declaración indagatoria, el Ministerio Público cuenta con un plazo de diez días hábiles para resolver su situación procesal, conforme lo establece el artículo 345 del Código Procesal Penal.

fuente:diariochaco