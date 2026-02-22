Sáenz Peña: domingo con calor y probabilidad de tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo 22 de febrero de 2026 en Presidencia Roque Sáenz Peña se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura que irá aumentando.

Para la jornada se espera una mínima de 22°C y una máxima de 33°C, con un marcado ascenso térmico hacia la tarde.

Cómo estará el día

Mañana: probabilidad de tormentas aisladas (10%–40%), temperatura cercana a los 23°C.

Tarde: continúan las tormentas aisladas (10%–40%) y se alcanzaría la máxima de 33°C.

Noche: cielo mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, con una temperatura estimada en 27°C.

Se recomienda a los vecinos estar atentos ante posibles tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, especialmente por la combinación de calor y humedad que puede generar chaparrones de intensidad variable.