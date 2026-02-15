Sáenz Peña: detuvieron a una adolescente por el robo de una notebook

Una adolescente fue detenida este martes en Sáenz Peña, acusada de participar en el robo de un bolso con una notebook desde la vivienda de una mujer de 28 años. El procedimiento se concretó luego de que los investigadores analizaran cámaras de seguridad y lograran identificarla.

La denuncia fue radicada por la propietaria del domicilio, quien informó la sustracción del bolso con el equipo informático. A partir de allí comenzaron las averiguaciones que incluyeron la revisión de registros fílmicos en el barrio Centro. Con esas imágenes pudieron reconocer a una de las personas involucradas y, tras nuevas tareas, establecer dónde residía.

Durante la tarde, los efectivos se dirigieron al barrio Tiro Federal, donde la joven merodeaba. Tras realizar patrullajes por la zona lograron demorala y trasladarla a la dependencia correspondiente.

Intervino la fiscalía en turno, que dispuso actuaciones por supuesto hurto. La adolescente fue posteriormente restituida a sus padres. En tanto, continúan las diligencias para dar con el segundo implicado y recuperar la notebook sustraída.