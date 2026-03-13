Sáenz Peña: Detuvieron a un hombre vinculado a una causa de abuso sexual

Este viernes, tras una vigilancia estratégica, los efectivos lograron interceptar al sospechoso en la vía pública, precisamente, en el barrio Milenium.

En un operativo de precisión realizado este viernes al mediodía, la División Investigaciones Complejas Interior logró la aprehensión de un hombre de 28 años, quien contaba con un pedido de captura activo, en una causa caratulada como «Supuesto abuso sexual».

La intervención se dio tras una solicitud de colaboración de la División Violencia Familiar y de Género local, bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, a cargo de Marcelo Fabián Soto.

A partir de la orden judicial, el personal policial diagramó grupos de trabajo y realizó guardias discretas en diferentes puntos de la ciudad. Tras una vigilancia estratégica, los efectivos lograron interceptar al sospechoso en la vía pública, precisamente en la intersección de las calles 21 y 20 del barrio Milenium.

Luego de cumplimentar el examen médico de rigor, el detenido fue trasladado a la División Violencia Familiar y de Género para quedar a disposición de la magistratura interviniente y avanzar con las diligencias legales correspondientes.

Fuente:datachaco