Sáenz Peña: Detuvieron a un hombre que apuñaló y mató a un joven tras un enfrentamiento

Un joven de 24 años murió en la madrugada de este domingo, luego de un feroz enfrentamiento en Sáenz Peña. El hecho se registró en una vivienda del barrio Solidario y por el hecho la Policía concretó la captura del sujeto acusado de ser el autor del asesinato.

El episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle 22 Bis, entre 63 y 63 Bis, donde se produjo la pelea que terminó con la muerte del joven domiciliado en el lugar, identificado como Jeremías Ezequiel Molina, quien recibió una puñalada en la zona del tórax.

Luego del ataque, la víctima fue asistida en el sitio y trasladada de urgencia en ambulancia hasta el hospital 4 de Junio, donde ingresó sin signos vitales. Ante esa situación, la Policía desplegó un operativo conjunto entre integrantes del Departamento de Emergencias 911, de Investigaciones Complejas y del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, quienes realizaron tareas de campo que incluyeron la recolección de testimonios y entrevistas con vecinos de la zona.

Tras las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que, una vez concretada la agresión, el sospechoso retiró en motocicleta junto a un familiar. Asimismo, horas después del hecho, el atacante fue identificado como D.E.R., alias «Juanchola», de 25 años, quien se presentó de forma voluntaria en la División Investigaciones Complejas de la ciudad, donde quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo de César Luis Collado, dispuso que D.E.R. sea notificado de su aprehensión e imputación en la causa caratulada como supuesto homicidio. Luego de ser examinado por el médico policial, fue alojado en la Comisaría Segunda.

El cuerpo de Molina fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia; en tanto que personal de la Comisaría Cuarta e integrantes del Gabinete Científico trabajaron en el lugar del crimen, donde realizaron el levantamiento de pruebas y secuestraron prendas de vestir de la víctima.