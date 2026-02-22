Sáenz Peña: detuvieron a «Chanchín» por un robo grabado en cámaras

Este sábado último, alrededor de las 19.30, personal de la División Investigaciones Complejas Interior de Sáenz Peña detuvo a un hombre de 49 años acusado de un robo ocurrido a fines de 2025. El procedimiento se realizó en la intersección de calles 48 y 1, en el barrio Sarmiento.

El detenido fue identificado como R. C. G., alias «Chanchín», domiciliado en el barrio San Cayetano. La causa por «supuesto robo» se tramita en la Comisaría Segunda con intervención del Equipo Fiscal N° 4, a cargo del doctor Gustavo Rafael Valero.

La investigación avanzó tras el análisis de registros fílmicos de un comercio llamado «Roma», ubicado sobre calle 28 entre 1 y 3 del barrio Sarmiento, donde se habría cometido el hecho el 28 de diciembre de 2025. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

Luego de ser examinado por un médico, el hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda para continuar con las diligencias judiciales.

Recuperaron una bicicleta y el sospechoso escapó

En otro operativo realizado el sábado por la noche, los investigadores recuperaron una bicicleta que había sido denunciada como robada en el barrio Ginés Benítez.

La intervención comenzó tras recibir información reservada sobre un hombre que intentaba vender a bajo precio una bicicleta de dudosa procedencia. Tras entrevistas con vecinos, los efectivos establecieron que el sospechoso se dirigió por calle 17 hacia la zona del basural.

En prolongación oeste de calle 17, camino a Pampa Napenay, los agentes divisaron a un hombre con el rodado. Al notar la presencia policial, abandonó la bicicleta e ingresó a un sector boscoso, donde logró perderse.

La bicicleta recuperada es marca Venzo, rodado 29, color azul con negro. Se confirmó que había sido sustraída de calle 34 entre 9 y 11 del barrio Ginés Benítez y que la denuncia fue realizada en la Comisaría Cuarta por su propietario, Oscar Javier Núñez. Por disposición judicial, el rodado fue secuestrado formalmente y luego restituido a su dueño, mientras continúan las actuaciones para identificar al presunto autor.