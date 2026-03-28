Saénz Peña: Detienen a un hombre tras brutal ataque y presunto intento de abuso a su hijastra

Una menor de 10 años, identificada con las iniciales M.L., se encuentra internada en el Hospital «4 de Junio» tras ser víctima de una feroz golpiza. El principal sospechoso es su padrastro, un joven de 20 años, quien fue aprehendido tras intentar abusar de la niña en un sector de malezas del Barrio San Cayetano.

Crónica del ataque

El hecho ocurrió cuando la menor regresaba de visitar a su madre hacia la casa de su abuela. Según los informes, el padrastro, identificado como A.R., la acompañaba por un camino oscuro y rodeado de altos pastizales. En ese trayecto, el sujeto habría intentado perpetrar el abuso; ante la férrea resistencia y los gritos de la niña, el agresor respondió con una violencia extrema.

Vecinos de la zona, alertados por los «gritos desgarradores», acudieron en auxilio de la víctima. Según testimonios recolectados en el lugar, los vecinos lograron intervenir justo cuando el atacante intentaba asfixiar a la menor con sus manos.

Gravedad de las lesiones

El médico policial de turno constató la gravedad del ataque, diagnosticando un cuadro de múltiples traumatismos:

Cráneo y Rostro: Céfalo-hematoma en región frontal, edema en puente nasal, hematoma pómulo izquierdo y hemorragia en ambos ojos.

Cuello y Cuerpo: Eritema en el cuello (compatible con intento de ahorcamiento) y traumatismos contusos en brazos y piernas.

La niña permanece bajo observación en la Guardia de Emergencias de Pediatría para la realización de estudios de mayor complejidad debido a la severidad de los golpes recibidos.

Detención y actuación judicial

Efectivos de la Comisaría 5ª desplegaron un operativo que culminó con la aprehensión de A.R. en el Barrio MTD. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el detenido tendría problemas de adicción y antecedentes de comportamiento violento.

En el caso intervienen:

Unidad de Protección Integral (UPI) de Sáenz Peña. División Violencia Familiar y Género de la Policía del Chaco.

Importante: Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género o abuso infantil, podés comunicarte de manera gratuita y anónima a la Línea 137 (Provincial) o a la Línea 102 (Atención especializada en derechos de niñas, niños y adolescentes) las 24 horas.