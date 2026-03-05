Sáenz Peña: detenido tras intentar robar y amenazar a policías durante la fuga

Un hombre fue detenido este jueves en Presidencia Roque Sáenz Peña luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer bienes de un inmueble en el barrio La Madrid. Durante el procedimiento, el sujeto también amenazó a efectivos policiales que participaban del operativo.

El hecho se inició cuando vecinos de la zona alertaron a la Policía sobre la presencia de un individuo sospechoso merodeando viviendas del barrio. A partir del aviso, intervino personal de la División Investigaciones Complejas, que se dirigió al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los agentes observaron al sospechoso desplazándose por los techos de varias casas. Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar saltando entre las viviendas, aunque finalmente fue alcanzado y reducido por los uniformados.

Durante la identificación, los efectivos constataron que el individuo tenía en su poder un arma blanca y que, en medio del procedimiento, amenazó al personal policial.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el sujeto fue aprehendido por supuesto atentado y resistencia contra la autoridad. Además, al verificar sus antecedentes se comprobó que registraba varios pedidos de detención vigentes en causas vinculadas a robos y hurtos.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.