Sáenz Peña: Desalojaron a doce familias que intentaron usurpar un terreno

Los vecinos alertaron a través del sistema de emergencias sobre un presunto intento de ocupación ilegal en un predio ubicado en calle 15, entre 48 y 50.

Efectivos policiales intervinieron para liberar un terreno donde un grupo de familias intentaba asentarse. El desalojo se concretó de manera pacífica luego de una instancia de diálogo y mediación.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes en Presidencia Roque Sáenz Peña, cuando vecinos alertaron a través del sistema de emergencias sobre un presunto intento de ocupación ilegal en un predio ubicado en calle 15, entre 48 y 50.

Al arribar al lugar, personal de la División C.O.M. constató la presencia de unas doce familias que comenzaban a instalarse en el terreno. Ante esta situación, los efectivos iniciaron un diálogo con los presentes y les informaron sobre la ilegalidad de la ocupación.

Además, brindaron asesoramiento a las familias, indicándoles que deben canalizar sus reclamos y solicitudes a través de las áreas correspondientes del Municipio para ser atendidos por el área de Tierras.

Finalmente, tras la mediación policial, las personas comenzaron a retirarse voluntariamente del predio sin que se registraran incidentes.

fuente:diariochaco