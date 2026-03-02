Sáenz Peña: denuncian supuesto intento de embestida y amenazas de muerte contra una joven con discapacidad

Un grave hecho que podría encuadrarse en un caso de violencia de género habría ocurrido durante la madrugada del 2 de marzo en la zona céntrica de Presidencia Roque Sáenz Peña, según consta en una denuncia radicada ante la División Violencia Familiar y de Género.

De acuerdo al expediente al que este medio tuvo acceso, una joven identificada con las iniciales T.A.E., de 20 años, habría denunciado a su ex pareja, F.L.C., también de 20 años, por un supuesto episodio ocurrido alrededor de las 00:50 horas en inmediaciones de calle 12 entre 23 y 25.

Según la presentación policial, el acusado se habría movilizado en una camioneta Toyota Hilux negra y, siempre de acuerdo al relato de la denunciante, habría comenzado a cerrarle el paso mientras ella circulaba en una motocicleta 110 cc junto a un amigo identificado como W.G.

La joven manifestó que el conductor le habría gritado amenazas de muerte, expresiones que textualmente incluirían “te voy a matar”, y que posteriormente habría provocado una maniobra que derivó en un siniestro vial. Como consecuencia, el acompañante habría sufrido lesiones de consideración, incluyendo fractura expuesta en una pierna y lesiones en el hombro, debiendo ser intervenido quirúrgicamente y quedando internado en el Hospital 4 de Junio.

Asimismo, la denuncia señala que el rodado menor habría resultado con daños totales y que también se habrían visto afectados dos vehículos estacionados en el lugar.

Siempre según la exposición policial, el conductor de la camioneta se habría dado a la fuga tras el hecho.

La denunciante dejó constancia de que posee hemiplejia izquierda y cuenta con Certificado Único de Discapacidad, situación que podría agravar el encuadre legal del caso en caso de comprobarse los hechos.

En el acta también se menciona que la víctima solicitó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y acceso, así como el secuestro del vehículo y del teléfono celular del denunciado. Además, habría manifestado su intención de impulsar acción penal.

Intervienen en la causa autoridades de la División Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña. La denuncia fue recepcionada por personal policial que figura en el acta administrativa correspondiente.

Hasta el momento, no trascendió versión oficial por parte del denunciado ni confirmación judicial sobre eventuales imputaciones formales. La investigación se encontraría en etapa preliminar.

El caso podría configurar delitos vinculados a amenazas, lesiones y violencia de género, aunque será la Justicia quien determine responsabilidades en base a las pruebas reunidas.