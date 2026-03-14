Sáenz Peña: demoraron a un menor con mercadería robada a un comercio

Anoche, un menor de 14 años fue demorado en la Presidencia Roque Sáenz Peña, luego de ser sorprendido con mercadería que había sido sustraída de un comercio de la zona.

Alrededor de las 20:30 en la intersección de las calles 38 y 41 del barrio Puerta del Sol, donde efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron tras ser alertados por transeúntes que observaron a dos sujetos trasladando productos de dudosa procedencia.

Al llegar al lugar, los agentes lograron demorar a uno de los sospechosos, mientras que el otro logró darse cuenta de la fuga. Durante el rastrillaje en la zona, los uniformados hallaron parte de la mercadería oculta entre pastizales y bolsas.

Entre los elementos recuperados había cajas de grasa de las marcas Insuga y Marcrem, además de paquetes de arroz marca Fin-K, todos los productos que luego se confirmaron habían sido sustraídos.

Tras realizar averiguaciones en el sector, los efectivos previstos que la mercadería había sido robada del depósito de un comercio ubicado en la zona, al que los autores habrían ingresado tras violentar una pared deteriorada en la parte posterior del local.

La comerciante, una mujer de 58 años, radicó la denuncia correspondiente y recuperó los productos secuestrados, conforme lo dispuesto por la Fiscalía de Investigación Penal N° 3.

En tanto, el menor fue entregado posteriormente a sus progenitores, mientras la Policía continúa con las diligencias para identificar y localizar al segundo implicado en el hecho.

fuente:primeralinea