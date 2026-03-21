Sáenz Peña celebró el 80° aniversario de la Pasarela con acto y festival

Con una importante participación de vecinos, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña celebró el 80° aniversario de la Pasarela con un festival realizado en la plazoleta infantil ubicada debajo de la estructura, uno de los íconos históricos de la ciudad.

La propuesta, que tuvo lugar el viernes por la noche, incluyó show musical en vivo, patio gastronómico y feria de emprendedores y artesanos, generando un espacio de encuentro para toda la familia. En ese marco, también se llevó a cabo un acto protocolar durante el cual se descubrió una placa conmemorativa en homenaje a este símbolo del crecimiento urbano.

Durante el evento, el intendente Bruno Cipolini, destacó la importancia de la Pasarela como parte de la identidad local y valoró el trabajo conjunto para la organización de la celebración. Además, remarcó la participación de la comunidad y señaló que este tipo de actividades fortalecen el calendario cultural y promueven el encuentro de emprendedores, artesanos y vecinos.

Por su parte, el diputado nacional Gerardo Cipollini brindó un emotivo testimonio en el que repasó aspectos históricos vinculados al surgimiento de la Pasarela y su impacto en el desarrollo del Ensanche Sur. En ese sentido, recordó que la construcción surgió ante la necesidad de contar con un cruce seguro sobre las vías ferroviarias, convirtiéndose con el paso del tiempo en un símbolo representativo de la ciudad.

Asimismo, destacó el valor histórico del lugar y su vínculo con la vida cotidiana de generaciones de saenzpeñenses, subrayando que la Pasarela acompañó el crecimiento y la transformación urbana de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Durante el acto se contó con la presencia de la presidente del Concejo Deliberante, Nora Gauna, don Ranulfo Ruiz, vecino y dibujante de la ciudad que plasmó a la pasarela en uno de sus dibujos, funcionarios municipales y público en general.

La actividad formó parte de las iniciativas impulsadas por el municipio para poner en valor los espacios emblemáticos de la ciudad y promover la participación comunitaria en fechas significativas.