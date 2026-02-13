Saenz Peña: Cayó un hombre con cuatro pedidos de detención

Efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas Interior detuvieron este viernes, en Sáenz Peña, a un hombre de 50 años, quien registraba cuatro pedidos de detención vigentes en distintas causas judiciales.

El procedimiento se concretó alrededor de las 13, en el barrio Juan Domingo Perón, luego de tareas de seguimiento y vigilancia discreta en la zona, logrando ubicar al involucrado en la vía pública y trasladarlo sin que se registraran incidentes.

Tras la verificación de datos en los sistemas correspondientes, se constató que el ciudadano presentaba órdenes de detención activas vinculadas a causas por «Supuestas Lesiones y Amenazas en Contexto de Violencia de Género».

Posteriormente fue trasladado a la unidad correspondiente para la notificación de su aprehensión, quedando a disposición de la justicia.