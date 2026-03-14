Sáenz Peña: Cayó un adolescente cuando intentaba vender una motocicleta robada

La Policía atrapó a un adolescente cuando intentaba vender una motocicleta robada en Sáenz Peña. El procedimiento se realizó el viernes alrededor de las 20, en calle 40 entre 9 y 11, en el marco de una causa por supuesto robo que se tramita en Comisaría Primera, con intervención de la Fiscalía N° 3, a cargo del fiscal Marcelo Fabián Soto.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició tras la denuncia de una mujer, quien había reportado la sustracción de su motocicleta Gilera Smash 110 cc, de color negra y roja, hecho ocurrido en calle 18 y 51 del barrio Puigbó de la ciudad termal.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal del Servicio Externo del Departamento 911, se pudo establecer que el rodado habría sido sustraído por un sujeto conocido con el alias «Calamardo», quien presuntamente habría actuado junto a un menor.

Posteriormente, los efectivos obtuvieron información que indicaba que el adolescente se encontraba intentando vender la motocicleta en el barrio Ginés Benítez, por lo que se montó un operativo con personal de civil. Durante el procedimiento, los agentes lograron interceptar al menor cuando circulaba en el rodado, a quien identificaron.

En el lugar se procedió al secuestro de la motocicleta denunciada como sustraída, mientras que el menor fue conducido y puesto a disposición de la Justicia. En el operativo también colaboró personal de la División COM, y se dio intervención a Medicina Legal. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Primera, que continúa con las diligencias correspondientes.

fuente:diariochaco