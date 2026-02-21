Sábado una temperatura máxima de 34°C y altos índices de humedad

La jornada inició con el cielo ligeramente nublado y la temperatura de 20 grados.

Este sábado inició con el cielo ligeramente nublado y la temperatura de 20 grados. La humedad es del 95%.

Durante la mañana se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 34°C.

Por la noche, el cielo cerrará la jornada mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 32°C.

Se espera que las condiciones climáticas se mantengan hasta la noche del domingo que volverían las lluvias y se extenderían hasta el día martes por la mañana.