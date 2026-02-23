Rutas 11 y 16: Nación convocó a una nueva licitación para su privatización

Con la Resolución 174/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional convocó a una nueva licitación pública correspondiente a la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales S.A.

Así, entre los corredores incluidos se encuentran los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral y Noreste, que integran una red estratégica para el desarrollo productivo y el transporte de mercancías. En ese contexto, se incorporan los segmentos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016, además de corredores de la región Centro y Mesopotámica de la red vial nacional.

«Con el llamado a licitación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones ingresa en su fase final, completando el proceso integral previsto para la modernización de la red vial nacional. Esta nueva instancia incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos estratégicos que atraviesan 11 provincias, lo que permitirá alcanzar un total superior a los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país. La estimación es que esta última etapa será adjudicada para fines de Mayo, y con ello ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país», sostuvo el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

La medida contempla la participación de operadores privados en la gestión de diferentes tramos de la red vial federal, lo que incluye trabajos de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario.

La Secretaría de Transporte de la Nación Argentina tuvo a su cargo la propuesta de los tramos a concesionar, la constatación del estado actual de las rutas y la elaboración de la documentación licitatoria y contractual para avanzar con el proceso de licitación.

Desde el Gobierno provincial señalaron que las gestiones realizadas por el gobernador, Leandro Zdero «dieron sus resultados ante las autoridades nacionales» y apuntan «impulsar obras y mejoras en rutas claves para la provincia, fundamentales para el transporte, la logística y la actividad económica regional».