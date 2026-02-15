Rusia lanzó 83 drones Shahed sobre Ucrania: dos muertos y 10 heridos

Rusia lanzó durante la noche del 15 de febrero un ataque con 83 drones contra distintas regiones de Ucrania. De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, 55 fueron derribados y «alrededor de 50» correspondían al modelo Shahed, de fabricación iraní. La ofensiva dejó al menos dos muertos y diez heridos, además de daños en viviendas, infraestructura ferroviaria y redes energéticas.

En Zaporizhzhia, un bombardeo provocó un incendio en una vivienda particular. El jefe regional, Ivan Fedorov, informó que tres personas resultaron heridas: un hombre de 75 años y dos mujeres de 73 y 55, quienes recibieron asistencia médica.

En la región de Dnipro, el jefe regional Oleksandr Ganzha señaló que se registraron más de diez ataques con artillería, drones y bombas aéreas guiadas en dos distritos. En Nikopol, los impactos alcanzaron el centro del distrito y las comunidades de Pokrovska y Marhanets, con vehículos y viviendas dañadas. Un hombre de 40 años y una niña de 13 resultaron heridos y fueron atendidos.

En Kherson, el jefe regional Oleksandr Prokudin indicó que 20 asentamientos sufrieron ataques con drones y bombardeos. Se reportaron daños en infraestructuras críticas y sociales, dos edificios y seis viviendas particulares, además de un gasoducto y vehículos privados afectados.

En Odesa, el ataque alcanzó infraestructura ferroviaria. Equipos del Servicio Estatal de Emergencias trabajaron para controlar incendios en condiciones complejas. Un tanque de combustible fue impactado, lo que generó un derrame y la confiscación de productos petrolíferos. También se extinguió un incendio en el techo de un edificio abandonado. En esa región no hubo víctimas y más de 100 rescatistas participaron en las tareas.

En paralelo a la ofensiva, el presidente de Volodimir Zelensky rechazó una propuesta de Rusia para entregar la parte del Donbás que abarca Lugansk y Donetsk. Durante una rueda de prensa en Múnich, tras la Conferencia de Seguridad, calificó la exigencia como «una locura» y sostuvo que no pueden retirarse ni intercambiar territorio.

Actualmente, Moscú controla casi toda Lugansk y más de tres cuartos de Donetsk. En ese contexto, surgieron detalles de una iniciativa de Estados Unidos que propone crear una zona franca en el Donbás como corredor de libre comercio y área de amortiguamiento. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que se preparan nuevos contactos trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, aunque sin precisar el lugar de la reunión.

