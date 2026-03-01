Rosario Central derrotó a Newell»s y se adueñó del clásico

Fue 2 a 0, en el Parque de la Independencia, con goles de Di María y Copetti.

Rosario Central venció este domingo 2 a 0 a Newell»s, en el Parque de la Independencia, por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y volvió a adueñarse del clásico rosarino.

Los goles del Canalla fueron covertidos por Ángel Di María y Enzo Copetti, ambos en el segundo tiempo.

Así, Central estiró la ventaja en el historial sobre la Lepra, que se hunde cada vez más en el fondo de la tabla.

Con este resultado, el Canalla suma 14 puntos, y está 4° en la Zona B, mientras que Newell»s está último en la Zona A, con sólo 2 unidades.

