Robaron una moto en una concesionaria de Villa Ángela y los atraparon en Resistencia

Según la denuncia, cerca de las 6 del viernes, el propietario del comercio constató que desconocidos habían violentado la vidriera del local y sustraído una motocicleta Kawasaki Versys 650, además de advertir la maniobra mediante cámaras de seguridad.

A partir del análisis de las imágenes y averiguaciones posteriores llevadas a cabo durante la tarde, se estableció que los autores se dirigieron hacia la ciudad de Resistencia.

Con esa información, efectivos de la División Sustracción Vehicular implementaron un operativo en los accesos y relevaron registros fílmicos y testimonios.

Con los datos reunidos, se organizó un rastrillaje en la zona de Campo Retiro. En inmediaciones del canal Quijano, el personal detectó a dos hombres que intentaron ocultarse en un sector boscoso. Tras identificarlos, hallaron a pocos metros la motocicleta denunciada como sustraída.

Durante el procedimiento también secuestraron prendas de vestir coincidentes con las observadas en los videos y un teléfono celular que llevaba uno de los sospechosos.

Finalmente, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de ambos ciudadanos, de 24 y 28 años, el secuestro del rodado y los demás elementos de interés para la causa por «Supuesto robo».

fuente:datachaco