River vs. Tigre, por el Torneo Apertura: hora, TV, formaciones y más

El Millonario y el Matador se medirán este sábado en el Monumental, por la cuarta fecha, en busca de la cima de la Zona B. Todo lo que tenés que saber del partido.

Este sábado, desde las 20.00, River recibe a Tigre en el Monumental por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos poseen siete unidades y buscarán una victoria que los haga escalar transitoriamente hasta la cima de la Zona B. Todo lo que tenés que saber del encuentro que dirigirá Sebastián Zunino.

La posible formación de River vs. Tigre, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La posible formación de Tigre vs. River, por el Torneo Apertura

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.

Los datos de River vs. Tigre, por el Torneo Clausura

Hora: 20.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.