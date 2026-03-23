River venció 2 a 0 de visitante a Estudiantes de Río Cuarto

River derrotó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en un partido en el que no pudo imponer su juego y que disputaron esta tarde, en el estadio Ciudad de Río Cuarto, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido fue convertido a los 24 minutos del segundo tiempo por el Gonzalo Montiel, tras un penal sancionado por una falta sobre Sebastián Driussi.

Y sobre el final del partido, en el noveno minuto de descuento, un pase largo habilitó al delantero Maximiliano Salas, ante una defensa adelantada en búsqueda del empate, para que el atacante corra desde la mitad de la cancha, encare al arquero rival y lo venza con un remate cruzado que sentenció el triunfo.

Cabe destacar que, a los 11 del complemento, el VAR anuló un tanto del conjunto local.

El triunfo le dio su tercera victoria en igual cantidad de partidos al entrenador Eduardo «Chacho» Coudet y dejó a River empatado en la primera posición de la zona B, con 20 puntos.

En la próxima fecha el «Millonario» recibirá a Belgrano en El Monumental.