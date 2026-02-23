River sufrió otro golpe: se cumplió la ley del ex y perdió 1-0 ante Vélez

El tanto del «Fortín» lo anotó Manuel Lanzini, ex River. El «Millonario» suma su segunda derrota consecutiva.

River perdió 1-0 ante Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sumó su segunda derrota consecutiva y el cuarto sin ganar en el torneo.

El único gol de la noche llegó de forma temprana para el «Fortín». A los 5 minutos del primer tiempo y cumpliendo con la ley del ex, Manuel Lanzini cruzó un fuerte remate que Franco Armani no llegó a tapar y se convirtió en gol para los locales.

Para redondear una noche amarga, el Millonario sufrió la baja de tres futbolistas por lesión: Juan Fernando Quintero, Armani que volvió al arco tras varias semanas lesionado y Kendry Páez.

Así, el «Millonario» cayó a la décima posición de la zona B, con siete puntos, y es vigésimo en la tabla anual. En la próxima fecha, River deberá recibir a Banfield, el jueves 26 de febrero a las 19:30.