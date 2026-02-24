River: renunció Marcelo Gallardo

Amor incondicional: Agradeció a los hinchas por el afecto recibido «incluso en los momentos más delicados».

Reconocimiento institucional: Destacó el crecimiento de River en los últimos años, calificándola como una «institución modelo en toda la región».

Cierre afectivo: Concluyó con un mensaje de «amor recíproco para todos los hinchas» y el deseo de que el club pronto recupere los buenos resultados futbolísticos.

El último capítulo en el Monumental

Con este anuncio oficial, el partido del próximo jueves frente a Banfield dejará de ser un simple compromiso por el torneo local para convertirse en una de las despedidas más significativas de la historia del club. El estadio será el escenario de un adiós cargado de nostalgia para el técnico que marcó una era inigualable en Núñez.

«Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí… para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva», finalizó Gallardo antes de retirarse, dejando un vacío difícil de llenar en el banco de suplentes de River.

Números que sentenciaron el ciclo de Marcelo Gallardo

A pesar de que la dirigencia le había renovado el vínculo hasta diciembre de 2026 hace apenas unos meses, la realidad deportiva se volvió insostenible. Los datos reflejan un presente crítico para el técnico más exitoso de la historia del club:

Racha negativa: Con la última caída, el Millonario se convirtió en el equipo con más derrotas (11) en los últimos 15 partidos entre todos los clubes de Primera División.

Torneo Local: El equipo marcha décimo en la Zona B con apenas siete unidades, quedando actualmente fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Tabla Anual: En la lucha por el ingreso a las copas internacionales de 2027, River quedó en el puesto 20, a ocho puntos de distancia del líder, Independiente Rivadavia.

Un silencio sugestivo en Liniers

La tensión ya era evidente el domingo por la noche en el estadio José Amalfitani. Tras el pitazo final, Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa y retirarse sin emitir declaraciones, una conducta que ya había repetido en caídas anteriores. Desde el seno del club explicaron que la decisión buscaba evitar declaraciones «en caliente» y permitir un espacio para la reflexión y la autocrítica.

Esa misma reflexión parece haber conducido a la decisión que el DT le comunicó a la dirigencia esta tarde. De confirmarse este escenario, el duelo del próximo jueves en el Monumental ante el «Taladro» no será un partido más, sino la despedida del ídolo máximo del banco de suplentes de Núñez.