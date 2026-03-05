River anunció que no participará en reuniones de la AFA: el motivo

El Millonario publicó un comunicado en el que cuestionó el funcionamiento del Comité Ejecutivo de la AFA y confirmó que no participará de sus reuniones.

River difundió un comunicado oficial en el que marcó diferencias con el funcionamiento actual de la AFA. El club aseguró que no participará de las reuniones del Comité Ejecutivo hasta que se corrijan los mecanismos de toma de decisiones dentro del organismo.

El fútbol argentino atraviesa días de tensión institucional en medio de conflictos organizativos y medidas de fuerza que incluso obligaron a suspender la actividad del fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo. En ese contexto, el Millonario difundió este jueves un comunicado oficial en el que expresó su postura sobre la situación y marcó distancia con el funcionamiento actual de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el comunicado, el Millonario sostuvo que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deberían realizarse mediante procedimientos claros, con temas incluidos previamente en el orden del día y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En ese sentido, el club remarcó que en varias oportunidades la dinámica de funcionamiento observada no reflejó esos mecanismos, generando procesos menos transparentes de los que consideran adecuados.

El mensaje completo de River en las redes sociales

«Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino. Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad. River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva. Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino».