Resistencia: vecinos redujeron a un ladrón tras un intento de robo en Barrio Belgrano

Este martes por la mañana, un ladrón fue retenido por vecinos este martes por la mañana, luego de haber ingresado a una vivienda a robar y amenazar con un cuchillo a uno de los propietarios cuando fue descubierto. El hecho, averiguado por Diario Chaco , ocurrió en una vivienda ubicada en Cangallo al 1450, del Barrio Belgrano de Resistencia.

En diálogo con este medio, Lautaro, propietario de la vivienda que se intentó robar, quien fue quien terminó atrapando al ladrón, relató cómo se dio la situación. Todo comenzó cerca de las 7.30, cuando Lautaro se despertó y advirtió movimientos extraños en su casa y en la vivienda lindante, donde residen sus primos. Allí, el hombre encontró mochilas con herramientas y, al acercarse a la otra propiedad, vio que la puerta estaba entreabierta y el interior completamente revuelto.

Al ingresar, se topó con un desconocido dentro de la casa. «Cuando me ve me amenaza con un cuchillo y me dice que me va a acuchillar», contó. Ante esa situación, se retiró y el hombre intentó escapar saltando un muro. En principio, estaba llevándose una pava eléctrica, una freidora y una plancha.

Lautaro lo persiguió y logró golpearlo en una pierna con un serrucho cuando el sospechoso intentaba trepar el muro. Luego salió a la calle, lo volvió a ubicar en la esquina y comenzó a correrlo hasta que regresó frente a la vivienda.

En imágenes registradas por vecinos por las cámaras de seguridad se observa la persecución y el momento en que, con ayuda de otras personas (entre ellas una mujer que tenía un machete), lograron reducirlo. Allí lo sostuvieron y lo inmovilizaron con una cinta hasta la llegada de la policía, que finalmente lo trasladó para continuar con las actuaciones correspondientes.