Resistencia: Un joven intimidaba a sus vecinos con un arma de juguete, y terminó preso

El hecho ocurrió al mediodía, y generó alarma en los transeúntes.

Un joven de 24 años fue demorado este miércoles al mediodía, en Resistencia, por intimidar a los transeúntes con un arma, en el barrio 17 de Julio.

El episodio se registró alrededor de las 12, cuando un aviso alertó sobre la presencia de un hombre armado en la zona. Ante la situación, agentes de la Comisaría Decimocuarta se dirigieron al lugar y realizaron recorridas junto a personal de una casilla de seguridad cercana.

Tras un breve operativo, lograron ubicar al sospechoso y demorarlo. Al momento de la identificación, comprobaron que llevaba en la cintura un arma de juguete, con la que habría estado amenazando a personas que pasaban por el sector.

El elemento fue secuestrado y el joven trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

fuente:datachaco