Resistencia, sin colectivos: suspendieron el servicio por el temporal

El servicio se reanudará paulatinamente conforme mejoren las condiciones climáticas. Continúa vigente el alerta amarillo por tormentas fuertes.

El servicio de transporte público de pasajeros en Resistencia fue suspendido de forma momentánea este lunes 23 como consecuencia del intenso temporal que afecta a la provincia desde la madrugada y la mañana, con un gran volumen de lluvias.

La decisión se tomó de manera preventiva ante el grave estado de la vía pública, con calles anegadas, sectores intransitables y numerosos daños ocasionados por la tormenta, entre ellos la caída de árboles y postes, lo que implica un riesgo para usuarios y choferes. El servicio se reanudará paulatinamente conforme mejoren las condiciones climáticas.

En ese contexto, continúa vigente el alerta amarillo por tormentas. Según lo establece el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

fuente:datachaco