sábado, febrero 28, 2026
CONTACTO
InicioPROVINCIALES
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

Resistencia: Salvaron a un bebé que nació en su casa y sin signos vitales

Este viernes a la madrugada, efectivos de la Comisaría Decimocuarta Metropolitana acudieron a un domicilio de Pasaje Vedia al 3100 en Resistencia, donde una mujer se encontraba en labor de parto.
Al llegar, el bebé no presentaba aparentes signos vitales. Con rapidez, los agentes realizaron maniobras para despejar sus vías respiratorias, logrando que el recién nacido comenzara a sollozar.

De inmediato, madre e hijo fueron trasladados al Hospital Perrando, donde recibieron asistencia médica y quedaron en observación.

Fuente:datachaco

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles

Teléfono: +543644290080

Email: sp.lasnoticias@gmail.com

Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco-Argentina

REDES SOCIALES

Trending

Categories

@ Copyright 2026, | SP Noticias | Orgullosamente creado por Capsula Web