Resistencia: Realizaba compras con transferencias falsas y fue detenida

Una mujer de 28 años fue detenida este lunes por la tarde luego de intentar realizar compras con comprobantes falsos de transferencias bancarias en un comercio ubicado sobre la calle Padre Cerqueira al 1300.

El procedimiento ocurrió cerca de las 15, cuando efectivos de la División Patrulla Preventiva acudieron al lugar tras un llamado al servicio de emergencias que alertaba sobre un presunto intento de estafa en un local del rubro «24 horas».

Al llegar, los policías constataron que la joven habría intentado pagar mercadería mediante comprobantes de transferencias apócrifas. Ante esta situación, procedieron a su demora y al secuestro de un teléfono celular Motorola Moto E13, que habría sido utilizado para concretar las maniobras.

La responsable del comercio, una mujer de 30 años, radicó la denuncia correspondiente.

Por disposición policial, la sospechosa fue trasladada primero a la División Medicina Legal y luego alojada en la Comisaría Tercera, por razones de jurisdicción.

La causa fue caratulada como «Supuesta Estafa» y quedó a disposición de la Justicia.

fuente:diariochaco