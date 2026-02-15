Resistencia: lo apuñalaron en plena calle y detuvieron al agresor

Un hombre de 34 años resultó gravemente herido este domingo por la mañana tras ser atacado con un arma blanca en la vía pública, en Resistencia. El presunto agresor, de 33 años, fue detenido poco después por efectivos de la Comisaría Tercera y quedó a disposición de la Fiscalía en turno.

El episodio ocurrió alrededor de las 8, en inmediaciones de avenida La Pampa y calle 1. La víctima fue trasladada al Hospital Julio C. Perrando con lesiones de consideración e ingresó al quirófano para ser intervenida.

Según el testimonio de un familiar de 18 años que presenció el hecho, el hombre caminaba por la zona de La Pampa y San Roque junto a una mujer cuando otro sujeto lo habría herido sin mediar palabra y luego escapó acompañado por una mujer.

Con los datos aportados, la Policía inició un operativo de búsqueda junto al personal del servicio externo. Minutos después, en la intersección de las calles Molina y 4, lograron demorar a un sospechoso.

En su poder secuestraron un trozo de hierro con uno de sus extremos envuelto en tela y el otro terminado en punta, elemento que sería de interés para la causa.

La Fiscalía dispuso que el detenido sea notificado de su aprehensión en una causa por «supuestas lesiones graves con arma», mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.

fuente:diariochaco