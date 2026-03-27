Resistencia: Fue a tramitar el certificado de antecedentes y terminó detenido

El hombre tenía un pedido de captura vigente desde 2024 y quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre de 59 años fue detenido este viernes por la mañana, en Resistencia, cuando se presentó a realizar el trámite para obtener su certificado de antecedentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 10, en la oficina de Antecedentes Penales.

Al verificar sus datos en el sistema, el personal detectó que el hombre tenía un pedido de detención vigente desde el 1 de agosto de 2024.

Tras confirmar la información con la Fiscalía Penal N° 14, que interviene en la causa, se dispuso su inmediata detención.

Luego del procedimiento, el hombre fue sometido a un control médico y trasladado a la Comisaría Primera de Barranqueras, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

fuente:datachaco