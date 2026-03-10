Resistencia: Frustran intento de robo en un remís: un detenido

El ladrón fue sorprendido dentro del vehículo. Tenía cuchillos, dinero y documentación de terceros.

Un joven de 25 años fue detenido este martes por la mañana, en el microcentro de Resistencia, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar en un automóvil que funciona como remís.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.15, en Cervantes al 600, cuando agentes que realizaban recorridas de prevención observaron a un hombre ingresar con aparentes intenciones de robo a un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado en la vía pública.

Los efectivos interceptaron al sospechoso a pocos metros y realizaron una revisión de sus pertenencias con la presencia de un testigo.

Durante el procedimiento encontraron dos cuchillos pequeños, una lámina metálica, dinero en efectivo y documentación que pertenecía a otras personas.

Entre los elementos hallados había una cédula de un Volkswagen Voyage y varias tarjetas de crédito a nombre de distintas mujeres, que no coincidían con la identidad del detenido.

El propietario del remís fue invitado a radicar la denuncia correspondiente por el hecho, que fue caratulado como intento de hurto.

El joven fue trasladado para un control médico y posteriormente alojado en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

fuente:datachaco