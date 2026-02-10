Resistencia: detuvieron al sospechoso de provocar el incendio de una verdulería

Este lunes, en horas de la tarde, efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Cuarta arrestaron al sospechoso de provocar el incendio de una verdulería ubicada sobre calles Tatu Carreta e Isla del Cerrito, en la madrugada del domingo.

El sujeto fue encontrado sobre calles Isaías y Brasilia, siendo acusado de haber desatado el fuego que destruyó el comercio. En la madrugada del hecho, fue registrado a través de las cámaras de seguridad cargando una bolsa arpillera y un encendedor, elementos que además serían de interés en la causa.

Tras haberlo identificado, el hombre de 34 años quedó alojado en la dependencia policial por la causa de supuesto incendio.

EL HECHO

El domingo, cerca de las 2:30, una verdulería de precaria estructura fue destruida por un incendio, sobre calles Tatu Carreta e Isla del Cerrito, en Resistencia.

El comercio, de diez metros de frente por cuatro de fondo, fue construido con postes de madera y lonas; el material inflamable propagó rápidamente las llamas que dejaron inutilizables los elementos que sostenían el local, además de destruir la mercadería almacenada.

Bomberos de la Policía del Chaco junto a personal de la Comisaría Cuarta se presentaron en el lugar y extinguieron el fuego. Tras revisar el daño, confirmaron que el siniestro registró solamente pérdidas materiales.

Por su parte, el propietario del lugar, un hombre de 37 años, llegó a la escena y fue invitado a realizar la denuncia del hecho para formalizar el inicio de la investigación judicial.